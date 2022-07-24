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Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu

Samsun'da 32 yaşındaki şahıs, bir caminin bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Samsun'da 32 yaşındaki şahıs, bir caminin bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'ndeki Yalı Camii'nin bahçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin bahçesinde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ipe asılı şahsın Ferhat Keskin (32) olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Keskin'in ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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