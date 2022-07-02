Camında "Düzelicez İnşallah be" yazan araçla kaçak içki taşırken yakalandı - Haberler

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Camında "Düzelicez İnşallah be" yazan araçla kaçak içki taşırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camında "Düzelicez İnşallah be" yazan araçla kaçak içki taşırken yakalandı Konya'da kaçak içki bulunduğu belirlenen 4 araçta yapılan aramada koli halinde 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Camında "Düzelicez İnşallah be" yazan araçla kaçak içki taşırken yakalandı

KONYA - Konya'da kaçak içki bulunduğu belirlenen 4 araçta yapılan aramada koli halinde 200 şişe kaçak içki ele geçirildi. Arama yapılan aracın birinin arka camındaki "Düzelicez İnşallah be" yazısı dikkat çekerken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının önlenmesi adına yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Ekipler, kaçak içki bulunduğu değerlendirilen 4 aracı şehir merkezinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçlarda koli içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan toplam 200 şişe farklı markalarda kaçak içki ele geçirildi. Arama yapılan araçların birinin arka camındaki "Düzelicez İnşallah be" yazısı dikkat çekti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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