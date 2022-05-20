Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı - Haberler

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Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

Kayseri'de 2 camiden hırsızlık yapan ve 1 camiye zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 2 camiden hırsızlık yapan ve 1 camiye zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 2 camiden 6 bin 500 TL değerinde kayıt cihazı, 300 TL değerinde musluk ve 1 camiye ise hırsızlık yaparken zarar veren M.T.'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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