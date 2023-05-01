Camiden ses sistemi çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki, bir caminin ses sistemini çalan 2 şüpheli yakalandı.

3 gün önce, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Caddesi üzerindeki Hacı Hasan Erkan Camisi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 2 kişi camiye girip ses sistemini çalmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın camiye geldiği, kapı önündeki ayakkabılarını çıkardıkları ve kıyafetlerini düzelttikleri, müezzin bölümündeki çanta şeklindeki hoparlörü ceketin içine koyarak camiden hızla uzaklaştıkları anlar yer almıştı. İhbarın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelileri O.Y. ve A.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Ses sistemi cami görevlisine teslim edilirken, şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA