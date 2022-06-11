Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı - Haberler

Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı Tekirdağ'da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı. Tekirdağ'da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı. Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle Camisi'nin deposundan gönye kesme makinası ve spiral makinası çalınması üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, güvenlik kamera incelmesi ve geniş çaplı çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri şüpheli A.M.'yi çalınan malzemelerle birlikte yakaladı. Çalınan malzemeler yerine teslim edilirken, zanlı A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeni Mahalle Tekirdağ Hisarcık Saray 3. Sayfa Haberler

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