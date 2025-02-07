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Camiden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Camiden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde camiden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri, hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde camiden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde bulunan Tepecik Merkez Camii'nde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında camiye girmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti. Polisi görünce kaçmaya başlayan A.G. ve U.K., yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden A.G.'nin (30) hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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