Camiden hırsızlık yapan şahıslar bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı

Şüphelilerin yakalanma anları bekçilerin yaka kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep bir camide farklı tarihlerde meydana gelen 2 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerince yakalandı. Yakalanma anları bekçilerin yaka kamerasına yansıyan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi'nde bir camide farklı tarihlerde meydana gelen 2 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan M.A. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların üzerlerinde muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi. İki şüphelinin yakalanma anları ise bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.