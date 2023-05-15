Camiden çalmak istediği yardım kasasının altında kaldı... O anlar kamerada

İlahi adalet yerini buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, girdiği camide çalmak istediği yardım kasasının altında kalarak yaralandı. O anlar camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken 'ilahi adalet yerini buldu' cümlesini akıllara getirdi.

Olay, dün öğle saatlerinden önce Şahinbey ilçesi Hacı Veli Cami'de yaşandı. İddiaya göre, kimsenin olmadığı esnada camiye gelen bir şahıs, içerisinde yardım parası bulunan kasayı gözüne kestirdi. Bir süre etrafını gözleyen şüpheli şahıs, daha sonrasında ise gözüne kestirdiği kasayı kucakladı. Şüpheli şahıs, kucakladığı kasanın ağırlığını hesap edemeyince bir anda altında kalarak yaralandı.

Kucakladığı kasanın altında yaralandı, 'ilahi adalet' sözü akıllara geldi

Şüpheli şahsın, kucakladığı kasayı çalmak isterken altında kalarak yaralanma anları ise camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O anlar, izleyenlerin aklına 'ilahi adalet yerini buldu' cümlesini getirdi.