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Camiden çalmak istediği yardım kasasının altında kaldı

Camiden çalmak istediği yardım kasasının altında kaldı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir şahıs, girdiği camide çalmak istediği yardım kasasının altında kalarak yaralandı.

Gaziantep'te bir şahıs, girdiği camide çalmak istediği yardım kasasının altında kalarak yaralandı. O anlar camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah Şahinbey ilçesi Hacı Veli Cami'de yaşandı. İddiaya göre, kimsenin olmadığı esnada camiye gelen bir şahıs, içerisinde yardım parası bulunan kasayı gözüne kestirdi. Bir süre etrafını gözleyen şüpheli şahıs, daha sonrasında ise gözüne kestirdiği kasayı kucakladı. Şüpheli şahıs, kucakladığı kasanın ağırlığını hesap edemeyince bir anda altında kalarak yaralandı. O anlar ise camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey Cami 3. Sayfa Haberler

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