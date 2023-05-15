Camiden çalmak istediği yardım kasasının altında kaldı

Gaziantep'te bir şahıs, girdiği camide çalmak istediği yardım kasasının altında kalarak yaralandı. O anlar camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah Şahinbey ilçesi Hacı Veli Cami'de yaşandı. İddiaya göre, kimsenin olmadığı esnada camiye gelen bir şahıs, içerisinde yardım parası bulunan kasayı gözüne kestirdi. Bir süre etrafını gözleyen şüpheli şahıs, daha sonrasında ise gözüne kestirdiği kasayı kucakladı. Şüpheli şahıs, kucakladığı kasanın ağırlığını hesap edemeyince bir anda altında kalarak yaralandı. O anlar ise camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP