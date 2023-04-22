Camiden bilgisayar hırsızlığı

Samsun'da bir camide bulunan dernek başkanın odasının kapısını kıran hırsız bilgisayar çaldı.

Samsun'da bir camide bulunan dernek başkanın odasının kapısını kıran hırsız bilgisayar çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Fevziçakmak Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami dernek başkanının oda kapısını kıran hırsız, içeriye girip bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN