Camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada

BATMAN - Batman'da hırsızlık için camiye giden şahıs caminin güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman kent merkezi Şafak Mahallesi Oğuzhan İpek Camii'nde meydana geldi. Ayakkabı hırsızlığı için camiye gelen kimliği belirlenemeyen zanlının önce etrafını kontrol ettiği görülüyor. Etrafını kontrol ettikten sonra cebindeki poşeti çıkaran hırsızlık zanlısı raflarda bulunan iki adet ayakkabıyı poşete koyup olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cami yönetimi görüntüleri polise verdi.

Polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.