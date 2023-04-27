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Camideki vatandaşların ayakkabılarını çalan şahıs çöp kutusuna atmış

Camideki vatandaşların ayakkabılarını çalan şahıs çöp kutusuna atmış

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde girdiği camide vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çalan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve ayakkabıları caminin önündeki çöp kutusuna attığı tespit edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde girdiği camide vatandaşların ayakkabı ve şemsiyelerini çalan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve ayakkabıları caminin önündeki çöp kutusuna attığı tespit edildi.

Olay, 24 Nisan'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Pazar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazını camide kılan vatandaşlar, evlerine gitmek için camiden çıkarken ayakkabılarının ve şemsiyelerinin bıraktıkları ayakkabılıkta olmadığını gördü. Ayakkabı ve şemsiyelerin çalındığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın N.B.S. olduğu belirlendi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen N.B.S.'nin aldığı ayakkabı ve şemsiyeleri caminin yanındaki çöp kutusuna attığını söyledi. Ekipler tarafından bulunan ayakkabılar sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların şikayetçi olmaması üzerine N.B.S. hakkında işlem yapılmadığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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