Camideki bilgisayarı ve yardım kutusundaki parayı çaldılar - Haberler

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Camideki bilgisayarı ve yardım kutusundaki parayı çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camideki bilgisayarı ve yardım kutusundaki parayı çaldılar

Samsun'da bir camiden laptop ile yardım kutusundaki bin 400 lira çalındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir camiden laptop ile yardım kutusundaki bin 400 lira çalındı.

Olay, Kavak ilçesi Çataklı Mahallesi'nde bulunan Çakallı Mahallesi Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren bir kişi, camiye ait labtop bilgisayar ile yardım kutusundan bulunan bin 400 lirayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden caminin imamı jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Laptop, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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