Camide yangın paniği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir caminin elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir caminin elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu. Yangın, Mevlana Mahallesi 867 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Erenler Doğan Erbilek Cami'de elektrik kesintisi sonrasında elektrik panosunda yangın çıktı. Panodan çıktı dumanları gören cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze Cami 3. Sayfa Haberler

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