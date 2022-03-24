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Camide şüpheli ölüm: Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camide şüpheli ölüm: Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdiBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye mahallesi camiinin tuvalet görevlisi, odasında ölü bulundu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Camide şüpheli ölüm: Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye mahallesi camiinin tuvalet görevlisi, odasında ölü bulundu.

Olay Burhaniye mahallesi Yeşilbursa caddesi üzerinde bulunan Burhaniye camiinde meydana geldi. Caminin müştemilatındaki tuvalet görevlisi Metin Çavuş(70), tuvaletin yanındaki odasında gece uykuya daldı. Sabah odasından çıkmadığını fark eden cami cemaati durumu polise bildirdiler. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açtılar. Sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan Cavuş'un ölümünü tespit ettiler. İçeri giren ekipler, gaz kokusunun olduğunu fark ederek, piknik tüpünü kapattılar. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Camide şüpheli ölüm: Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi

Camide şüpheli ölüm: Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi

Camide şüpheli ölüm: Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İtfaiye, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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