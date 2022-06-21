Camide pes dedirten hırsızlık! Cemaat namazdayken sinekliği açıp çantayı böyle çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camide pes dedirten hırsızlık! Cemaat namazdayken sinekliği açıp çantayı böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Camide pes dedirten hırsızlık! Cemaat namazdayken sinekliği açıp çantayı böyle çaldı

Tekirdağ'da camide namaz kılmakta olan vatandaşın çantasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Muratlı Çarşı Camii'nde meydana gelen olayda cami avlusunda bir süre dolaşan şüpheli şahıs, öğle namazının başlamasını fırsat bilerek çantayı çalıp bölgeden uzaklaştı.

SİNEKLİĞİ AÇIP ÇANTAYI ALDI

Caminin penceresindeki sinekliği açan hırsız, camın önüne bırakılan ve içerisinde bir miktar para, ehliyet, kimlik kartı bulunan el çantasını uzanarak çaldı. Şüpheli şahıs olaydan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

NAMAZ BİTİNCE FARK ETTİLER

Namazı bitince durumu fark eden cemaat ise bu kadarına da pes dedi. Polis ekipleri, hırsızlık yapan şahıs hakkında inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Cami 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title