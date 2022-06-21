Camide pes dedirten hırsızlık! Cemaat namazdayken sinekliği açıp çantayı böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da camide namaz kılmakta olan vatandaşın çantasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Muratlı Çarşı Camii'nde meydana gelen olayda cami avlusunda bir süre dolaşan şüpheli şahıs, öğle namazının başlamasını fırsat bilerek çantayı çalıp bölgeden uzaklaştı.
SİNEKLİĞİ AÇIP ÇANTAYI ALDI
Caminin penceresindeki sinekliği açan hırsız, camın önüne bırakılan ve içerisinde bir miktar para, ehliyet, kimlik kartı bulunan el çantasını uzanarak çaldı. Şüpheli şahıs olaydan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
NAMAZ BİTİNCE FARK ETTİLER
Namazı bitince durumu fark eden cemaat ise bu kadarına da pes dedi. Polis ekipleri, hırsızlık yapan şahıs hakkında inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa