Camide Baygın Bulunan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti

Camide baygın bulundu hastanede hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın olarak bulunan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmında meydana geldi. Öğle saatlerinde caminin şadırvanına giren 53 yaşındaki M.D. baygın bulundu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri M.D.'nın bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.