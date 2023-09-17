Camide alkol içen şahıs tutuklandı, halası konuştu

Camide alkol içen şahsın halası konuştu: "Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim"

İSTANBUL - Ataşehir'de bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şahıs bugün savcılığa sevk edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili konuşan şahsın halası, "Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim arkadaşlarının doldurmasıyla yapmış" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste yakalanmış adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen S. Y. Ö. cezaevine gönderildi. Olayın yaşanılmasının ardından şahsın halası konuştu.

Konu ile ilgili konuşan S. Y. Ö.'nün halası Ayser Özbakır, "Yapılan bir yanlış var biz farkındayız. Çocuğumuz da yanlışının farkında. Henüz yeni 18 yaşına girdi. Annesinin yanından ayrılmaz, bu sosyal medya üzerinden bir takım arkadaşlar edinmiş. Onu dinden soğutan yani ateist olması yönünde konuşmuşlar. Daha yeni 18 yaşında hiçbir partiye filan üye değil. Oy bile kullanamadı. Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim onların doldurmasıyla yapmış. Çocuk kurban öncelikle o kişiler bulunmalı ki İslam zarar görmesin. Çok üzgün ailesi de üzgün şu anda, zaten hem ailesi hem de çocuk böyle değil arkadaş kurbanı oldu. Yazılan çizilenler yalan ve abartılı" diye konuştu.