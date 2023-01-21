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Camide abdest alan kişinin 9 bin dolarını çalan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Camide abdest alan kişinin 9 bin dolarını çalan şüpheli yakalandı

Fatih'teki camide abdest alan bir kişinin asılı duran montunun cebinden 9 bin dolarını alan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Fatih'teki camide abdest alan bir kişinin asılı duran montunun cebinden 9 bin dolarını alan şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Camideki hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

B.B. isimli turist, Fatih'teki bir camide abdest almak için montunu çıkarıp astı. Daha sonra montunun cebinde bulunan 9 bin doların çalındığını fark eden turist, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin konuyla ilgili harekete geçmesi üzerine etrafta bulunan güvenlik kameraları izlendi ve şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. 20 adet suç kaydı olduğu tespit edilen Mustafa A.(59) isimli şahıs, ekipler tarafından Fatih'te yakalandı. Öte yandan, Fatih'te bulunan 3 hırsızlık olayının da faillerinden olduğu anlaşılan Mustafa A.'nın üzerinden 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

turist Fatih 3. Sayfa Haberler

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