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Cami Üst Katında Uyuşturucu Kullanımından Ölü Bulundu

Cami Üst Katında Uyuşturucu Kullanımından Ölü Bulundu
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İstanbul Güngören'de, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan 35 yaşındaki Eren Karaman, caminin üst katında ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul Güngören'de, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan bir kişi caminin üst katında ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Güngören Merter'deki Hazreti İbrahim Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı için camiye gelen cemaat, caminin üst katında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Camiye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından şahsın Eren Karaman (35) olduğu tespit edildi. Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan kaydı olduğu ileri sürülen Karaman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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