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Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da üç caminin şadırvanından yaklaşık 6 bin lira değerinde 23 tane musluk çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da üç caminin şadırvanından yaklaşık 6 bin lira değerinde 23 tane musluk çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde çaldığı muslukları seyyar satıcıya sattığını söylediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde üç farklı caminin musluklarının çalındığı ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından çevrede şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı camilerin etrafındaki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Sinan K. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polis, Sinan K.'yi Selçuklu ilçesindeki başka bir caminin yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan Sinan K.'nın ilk ifadesinde üç farklı camiden yaklaşık 6 bin lira değerinde 23 tane musluk çaldığını ve bu muslukları polis ekiplerinin kendisinden şüphelenmemesi için sokakta gezen seyyar satıcılara sattığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler

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