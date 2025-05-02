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Cami Şadırvanda Hareketsiz Bulunan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Cami Şadırvanda Hareketsiz Bulunan Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, cuma namazı çıkışı şadırvanda hareketsiz halde bulunan 63 yaşındaki Gülağa M., hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şadırvanda hareketsiz halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cuma namazı çıkışında şadırvanda hareketsiz halde bulunan 63 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıosman Mahallesi'nde bulunan Bağdat Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazından çıktıktan sonra şadırvanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde baygın halde bulunan kişinin Gülağa M. olduğu tespit edildi. Gülağa M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülağa M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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