Cami Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde cami önüne kurulan pusuda Cuma namazından çıkan husumetlisine silahla ateş açan şahıs hem husumetlisini hem de cemaatten bir vatandaşı vurdu. Yaralanan şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesindeki Ensar Camisi önünde yaşandı. İddiaya göre A.Y. isimli şahıs, aralarında husumet olan S.Y.'yi camiye kadar takip edip Cuma namazından çıkmasını bekledi. Saldırgan, namaz sonrası dışarı çıkan S.Y.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda S.Y. ile cemaatten N.B. isimli vatandaş yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan S.Y. ve N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA