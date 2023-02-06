Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami hırsızları yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Cami hırsızları yakayı ele verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ibadethaneden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ibadethaneden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Olay; bugün, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta bulunan Potbaşı Camii'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre; camiden hırsızlık yapıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bildirilen adrese polis ekibi sevk edildi. Camide yaptıkları inceleme ve görevlilerden aldıkları bilgiler çerçevesinde çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title