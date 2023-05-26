Cami hırsızları bekçilere yakalandı

Gaziantep'te bir camiden farklı tarihlerde hırsızlık yapan 2 kişi, çarşı ve mahalle bekçilerince yakalandı. Yakalanma anları bekçilerin yaka kamerasına yansıyan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi'nde bir camide farklı tarihlerde meydana gelen iki hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan M.A. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirilen 2 şüphelinin yakalanma anları ise bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP