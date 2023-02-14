Cami çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs böyle çarptıSAMSUN Samsun'da cami çıkışı yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cami çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs böyle çarptı

SAMSUN Samsun'da cami çıkışı yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Sontaj Mahallesi Sontaj Cami önünde 30 Ocak akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati N. idaresindeki 55 AIH 182 plakalı minibüs, cami çıkışı yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Yılmaz Taşdemir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Yılmaz Taşdemir, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen kazadan 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.