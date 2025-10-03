Yaşlı Çift Cinayeti: Cenazeleri Dualarla Uğurlandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde cami çıkışında evlerinin önünde öldürülen yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.

İlçeye bağlı Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fahri B. (70) ve eşi Gülhanım B. (66), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi Hacılar Cami Kebir'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına ölen karı-kocanın yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ