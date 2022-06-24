Camiye gelen cemaati şaşırtan görüntü: Şadırvanın muslukları çalınmış

KASTAMONU - Kastamonu'da Cuma vaktini kılmak için camiye gelen cemaat, şadırvanın çalınan muslukları sebebiyle abdestini alamadı.

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde Cuma vaktini kılmak için camiye gelen cemaat, gördükleri görüntü karşısında şaşkına döndü. Şadırvanın bakır musluklarının çalınması sebebiyle cemaat, abdestini alamadı. Bazı cemaat evlerine geri dönerek abdest alırken bazı cemaat ise tuvalette abdest almak zorunda kaldı. Şadırvanın bakır musluklarının çalınması sebebiyle cami görevlilerince yapılan uyarıda: "Değerli cemaatimiz, hırsızların muslukları çalması sebebiyle şadırvan kapalıdır. Abdestinizi aşağıda alabilirsiniz" denildi.

Hırsızların, Kuzeykent Mahallesinde Merkez Cami, Pirdede Camisi, Yavuz Bey Cami ile İsmail Havuş Camilerinin şadırvan ve tuvaletlerinde bulunan bakır musluklarının çalınması sebebiyle cami görevlileri ve dernek yöneticileri karakola giderek şikayette bulundu.

Şikayetin üzerine emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yaklaşık 2 ay öncede aynı camilerden benzer şekilde bakır muslukların çalındığı belirtildi. Ayrıca şadırvanda bulunan bir musluğunda sökülememesi üzerine yerinde olduğu görüldü.

"Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık, inşallah tez zamanda hırsızlar bulunuyor"

Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, "Mahallemizde son 2 ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayları sebebiyle açıklama yapmak zorunda kaldım. Değerli mahalle sakinlerimiz ve Kastamonu kamuoyu müsterih olsunlar. Bundan 1-1,5 ay önce Pirdede Camisinde gerçekleşen tekrar bir musluk hırsızlığı olmuştu. Bunun neticesinde biz emniyet müdürlüğü birimleriyle görüştük. Mahallemizde bekçi sayısının özellikle gece ekip sayısının arttırılması noktasında yardım talebinde bulunmuştuk. Fakat dün gece gerçekleşen camilerimizde musluk soygunları bizleri de tedirgin etmektedir. Tekrardan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine konuyla alakalı başvurumuzu gerçekleştirdik. Mahallemizde ivedi bir şekilde bekçi sayısının arttırılması huzurun ve refahın tekrardan sağlanması noktasında gerekli müracaatlarımızı yaptık" dedi.

Şadırvanlardaki muslukların hepsinin söküldüğünü belirten Çölez, "Ben, bu soygunların şehrin içerisindeki birileri tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Daha önceki aylarda da başka bir mahallemizde iki defa muslukların çalınması olayı yaşanmıştı. Bunu yapsalar bile yerli hurdacı esnafımızın ben bu muslukları da alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ben esnaflarımıza güveniyorum bu konuda. Onlarla birlikte çok çalıştık. Muhtemelen şehir dışından gelen insanların şadırvanlardaki muslukları çaldıkları kanısındayım. Umarım biran önce bu olayları gerçekleştirenler bulunur, bizler müracaatlarımızı zaten gerekli yerlere yaptık. Çünkü toplumun huzuru her şeyden önce gelir. İnşallah tez zamanda olayı gerçekleştirenler bulunur" şeklinde konuştu.

Daha öncede benzer şekilde bakır musluklarının çalındığı Kuzeykent Mahallesi Pirdede Camisine namaz kılmak için gelen Sabi Şık ise, "Vatandaş camiye gelecek namaz kılacak ama musluk yok, sular kesik. Kimin çaldığı belli değil. Muslukların geceden çalındıklarını düşünüyoruz. Musluk olmadığı için cemaatin çoğu abdest alamadı. Bazıları aşağıda tuvalette aldı, bazıları da sağa sola gitti" dedi.