- Cami bahçesinde bıçaklandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir cami bahçesinde meydana gelen olayda E.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K., E.Ş.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan E.Ş.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayın şüphelisi M.K.'yi kovalamaca sonucu Kadir Has Caddesi üzerinde yakaladı. Tedavi altına alınan E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.