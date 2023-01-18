Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı 3. Sayfa Haberleri ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. ABD'nin Washington eyaletinde aracıyla bir kahve dükkanına gelen şahıs, camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Auburn kentinde bir kahve dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün pencereden baristayı kaçırmaya çalıştığı görüldü. Baristanın para uzattığı sırada adamın, kadının bileğini tuttuğu ve yakalamak için kablo bağı kullandığı anlar kameraya yansıdı. Barista, adamın elinden kurtulmayı başarıp pencereyi kapattı. Saldırgan ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Polis pazartesi günü yaşanan olayın ardından, kimliğini tespit ettiği saldırganı salı günü gözaltına aldı. - WASHINGTON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Washington 3. Sayfa Haberler

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