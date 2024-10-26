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Camdan Atlayan Şüpheli Ayağını Kırdı, Hastaneden Cezaevine Gönderildi

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Bursa'da, aranan şüphelilere yönelik operasyon sırasında polisin ekiplerini gören bir kişi, 2. kattan camdan atlayarak ayağını kırdı. Önce hastaneye kaldırılan şüpheli, ardından cezaevine sevk edildi.

Ekipleri karşısında gören şüpheli camdan atlayıp ayağını kırdı

Önce hastaneye sonra cezaevine gönderildi

Bursa'da aranması olan şüpheliler tek tek yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken, polis ekiplerini görünce camdan atlayan bir şüpheli ise ayağını kırdı. Şahıs önce hastaneye sonra cezaevine gönderildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Polisin radarına takılan 3 şüpheli teknik ve fiziki takip sonucu kaldıkları yerde bir bir yakalandı. 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Ç., uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçlarından 20 yıl 9 ay ile aranan Ahmet D. ve çekle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan İncifer Ö., teknik takip sonucu yakalandı. Farklı adreslerde kayıtsız kaldığı tespit edilen İncifer Ö.'nün bulunduğu adrese operasyon düzenlenirken, ekipleri karşısında gören şüpheli 2. Kattan aşağı atladı. Ayağı kırılan şüpheli önce hastaneye ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonların hız kesmeden devam edileceğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ara vermeden çalışacağının altını çizdi.

Camdan Atlayan Şüpheli Ayağını Kırdı, Hastaneden Cezaevine Gönderildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik Cezaevi 3-sayfa Polis Bursa Hukuk Suç

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