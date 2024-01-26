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Camda asılı Türk bayrağını kopartarak geri dönüşüm atıklarının içine koydu...O anlar kamerada Türk bayrağını indiren şahıs gözaltına alındı

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Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs gözaltına alındı.

Camda asılı Türk bayrağını kopartarak geri dönüşüm atıklarının içine koydu...O anlar kamerada

Türk bayrağını indiren şahıs gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs gözaltına alındı.

Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, topladığı geri dönüşüm atıkları ile sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir evin camında asılı olan Türk bayrağını çekerek koparttı. Bayrağı buruşturarak, taşıdığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan ve kayıplara karışan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada büyük tepki alan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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