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Çamaşır makinesinden çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Çamaşır makinesinden çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir ikamette çamaşır makinesinden dolayı çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir ikamette çamaşır makinesinden dolayı çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda, iddiaya göre dairede bulunan çamaşır makinesinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ikamette hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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