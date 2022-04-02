Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

Samsun'da çamaşır makinesinin kablosunun alev alması sonucu bir kişi kollarından yanarak yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Samsun'da çamaşır makinesinin kablosunun alev alması sonucu bir kişi kollarından yanarak yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Ali Kuşçu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evde çamaşır makinesinin kablosundan alev çıkması sonucunda makinenin etrafında bulunan çamaşırlar da alev aldı. Bu sırada ev sahibi Muaz Şino isimli vatandaş yanan çamaşırları elleriyle tutarak dışarı attı. Kollarında yanık oluşan Muaz Şino, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title