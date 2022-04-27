Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü - Haberler

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Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır aşmak için çıktığı terastan asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı. Asansör boşluğu duvarı kırılarak kurtarılan Zemine Yıldırım(47)'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay Mesudiye Mahallesi Sırma sokakta bulunan 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Çamaşır aşmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım(47), yürürken görmediği asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Duvar kırılarak kurtarıldı

Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri, yardıma koştular. Duvar kırılarak kurtarılan kadın, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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