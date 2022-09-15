Cam üretimi yapan fabrikada yangın: 1 işçi dumandan etkilendi, 1 işçi de yüksekten düşerek yaralandı

Kütahya'da cam üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki cam üretim fabrikasının dekor bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baca kısmında başlayan ve daha sonra çatı kısmına da sirayet eden zamanında müdahale etti. Bu arada, bir işçi dumandan etkilendi, bir işçi de yüksekten düşmesi sonucu yaralandı. Dumandan etkilenen ve yüksekten düşerek yaralanan işçiler, fabrikanın araçları ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, ekiplerin 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı.(EFE-) - KÜTAHYA