Cam silerken balkondan düşen kadın öldü 3. Sayfa Haberleri Denizli'de balkonda cam sildiği esnada dengesini kaybeden 2 çocuk annesi kadın, apartmanın 3. katından beton zemine düşüp olay yerinde hayatını kaybetti. Denizli'de balkonda cam sildiği esnada dengesini kaybeden 2 çocuk annesi kadın, apartmanın 3. katından beton zemine düşüp olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 3. katında oturan 2 çocuk annesi Merve Abra (29), balkona çıkarak camı temizlemeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden Abra, beton zemine çakılarak kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kervansaray Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cam silerken balkondan düşen kadın öldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.