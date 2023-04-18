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Cam silerken 3. kattan düşen temizlikçi kadın ağır yaralandı

Cam silerken 3. kattan düşen temizlikçi kadın ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da gündelik temizlik için gittiği evin 3. katında pencereyi silerken düşen kadın ağır yaralandı.

Samsun'da gündelik temizlik için gittiği evin 3. katında pencereyi silerken düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı çiftin evine haftanın belirli günleri temizlik işi için giden Tuğba Ç.(41), 3. kattaki evin penceredeki camı silerken yere düştü. Beton zemine düşerek yaralanan Tuğba Ç. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selahiye Mahallesi İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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