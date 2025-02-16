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Çam Dağı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Çam Dağı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
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Sakarya'nın Çam Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir aile, HAYAT Arama ve Kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Ailenin aracı lastik patlaması nedeniyle yolda kalmıştı.

Sakarya'nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan ve beyaz örtüyle kaplanan 900 rakımlı Çam Dağı'nda araçlarının lastiği patlaması neticesinde mahsur kalan aile ekiplerce kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında ve beyaz örtüyle kaplanan 900 rakımlı Çam Dağı'nda araçlarının lastiği patlaması neticesinde bir aile mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine HAYAT Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD'dan gelen destek talebi üzerine bölgeye gitti. 8 kilometrelik yoldan sonra aile ulaşan ekip, gerekli müdahaleleri yaparak ailenin kurtulmasını sağladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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