Çam Dağı'nda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan ve beyaz örtüyle kaplanan 900 rakımlı Çam Dağı'nda araçlarının lastiği patlaması neticesinde mahsur kalan aile ekiplerce kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında ve beyaz örtüyle kaplanan 900 rakımlı Çam Dağı'nda araçlarının lastiği patlaması neticesinde bir aile mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine HAYAT Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD'dan gelen destek talebi üzerine bölgeye gitti. 8 kilometrelik yoldan sonra aile ulaşan ekip, gerekli müdahaleleri yaparak ailenin kurtulmasını sağladı. - SAKARYA