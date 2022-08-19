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Çalıştıramadığı motosikleti düz kontak yapıp çaldı

Çalıştıramadığı motosikleti düz kontak yapıp çaldı

3. Sayfa Haberleri

Konya'da hırsızlık şüphelisinin park halindeki motosikletin kilidini kırdıktan sonra çalışmayan motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da hırsızlık şüphelisinin park halindeki motosikletin kilidini kırdıktan sonra çalışmayan motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, park halinde bulunan M.Ö.'ye ait motosikleti fark edince kilidini kırdı. Motosikleti birkaç kez denemeye rağmen çalıştıramayan şüpheli, bir süre uğraştıktan sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikleti alıp kaçtı. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan M.Ö., bir iş yerinin güvenlik kamarasını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin çalıştıramadığı motosikletin etrafında dönüp incelediği ve sonrasında düz kontak yaparak çaldığı yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler

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