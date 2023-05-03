Çalıştığı kahvehanede ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 kişi çalıştığı kahvehanede ölü olarak bulundu.

Olay bugün saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden bu yana şahıstan haber alamayan iş yeri sahibi kahvehaneyi açmak için iş yerine gitti. Kahvehanede çalışan ve geceleri orada konaklayan şahsın yerde hareketsiz halde yattığını gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede 57 yaşındaki Levent Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Levent Ay'ın cansız bedeni önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatıldı.