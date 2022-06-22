Çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan kalıp ustası, inşaatın 1. katından düşerek hafif yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan kalıp ustası, inşaatın 1. katından düşerek hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan M.M., dengesini kaybederek 1. kattan toprak zemine düştü. Düşen işçi hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title