Karaman'da İnşaatta Düşme Kazası: 51 Yaşındaki Kalıp Ustası Yaralandı

Karaman'da çalıştığı inşaatın 4. katından bir alt katın balkonuna düşen 51 yaşındaki kalıp ustası yaralandı.

Olay, Başakşehir Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4. katında çalışan kalıp ustası M.U. (51) bir anda dengesini kaybederek alt katın balkonuna düştü. Diğer işçilerin ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan M.U. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekibi de kalıp ustasının düştüğü inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN