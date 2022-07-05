Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor

DÜZCE (İHA) – AFAD Mobil Koordinasyon tırı ve Jandarma Mobil Komuta Merkezi, Düzce'de kepçe operatörünün arama kurtarma çalışmalarını canlı yayınlar ile takip ediyor.

Düzce'de selle mücadele çalışmasında dereye düşerek kayıplara karışan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın arama çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından, kurtarma ekipleri Düzce'ye geldi. AFAD Mobil Koordinasyon tırı Düzce'de ki çalışmalara destek verirken, Jandarma Mobil Komuta Merkezi de çalışmaları canlı takip ediyor. 7 farklı bölgede devam eden çalışmalarda zaman zaman bilgiler canlı aktarılıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sık sık çalışmaları takip ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa