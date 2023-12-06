Antalya'nın Serik ilçesinde arıza yapan kamyonetin çalışması için bir grup genç, sürücüye yardım etmek istedi. Kamyoneti iterken aracın freninin tutmaması sonucu meydana gelen kaza sonrası hayatlarının şokunu yaşadılar.

Çalışmadığı için iteledikleri kamyonet kaza yaptı

Çalışmadığı için iteledikleri kamyonet kaza yaptı... O anlar kamerada

Yardım etmek isterken kazaya sebep oldular

Freni tutmayan kamyonetin başka kamyonete çarpmasıyla büyük şok yaşadılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde arıza yapan kamyonetin çalışması için bir grup genç, sürücüye yardım etmek istedi. Kamyoneti iterken aracın freninin tutmaması sonucu meydana gelen kaza sonrası hayatlarının şokunu yaşadılar.

Olay Serik ilçesi toptancı halinde meydana geldi. Üzerinde salatalık yüklü kamyonet arıza yapınca sürücüsü çevreden yardım istedi. Bunun üzerine bir grup genç kamyoneti iterek çalışması için destek olmaya çalıştı. Kamyonetin çalışması için hızlı bir şekilde aracı iten vatandaşlar, freni tutmayan kamyonetin başka kamyonete çarpmasıyla büyük şok yaşadı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Kaza sonrası maddi hasar oluştu.