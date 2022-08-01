Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı - Haberler

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Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı

Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da asfalt çalışmasının yapıldığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da asfalt çalışmasının yapıldığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hanifi Doğan idaresindeki 27 NF 906 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği ön kısmında asfalt öncesi yolda yapılan çalışmalar sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hanifi Doğan ile motosiklette bulunan Mustafa Doğan yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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