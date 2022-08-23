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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan...

3. Sayfa Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 'Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Başsavcılığı 3. Sayfa Haberler

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