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Çalışanlar markete giren hırsızı tokatladı

3. Sayfa Haberleri

Çalışanlar markete giren hırsızı tokatladı

Esenyurt'ta bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir zincir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı. Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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