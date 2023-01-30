Çalışanlar markete giren hırsızı tokatladı

Esenyurt'ta bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir zincir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı. Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL