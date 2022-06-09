Çalışanı tarafından bıçaklanıp yakılan patron hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Haberler

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Çalışanı tarafından bıçaklanıp yakılan patron hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalışanı tarafından bıçaklanıp yakılan patron hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kum ocağında çıkan tartışmada işçi, patronunu bıçakladıktan sonra yaktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kum ocağında çıkan tartışmada işçi, patronunu bıçakladıktan sonra yaktı. Hastaneye kaldırılan patron Tufan T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Soner Ş. isimli işçi ile iş yeri sahibi Tufan T. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası çalışanı tarafından önce bıçaklanan ve sonra da yakılmak istenen Tufan T., vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. O esnada durumu fark eden işçiler tarafından kurtarılan tufan T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Tutar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrasında işçi Soner Ş. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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