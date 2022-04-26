Çalıntı traktör 11 yıl sonra jandarma tarafından bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı traktör 11 yıl sonra jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalıntı traktör 11 yıl sonra jandarma tarafından bulundu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 yıl önce çalınan traktörü tespit ederek, Tekirdağ'daki sahibine teslim etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 yıl önce çalınan traktörü tespit ederek, Tekirdağ'daki sahibine teslim etti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Fatsa-Ilıca il yolunda trafik kontrolü gerçekleştirdi. Denetimde, durdurulan ve üzerinde tescil plakası takılı olmayan traktörün şasi ve motor numaralarından yapılan detaylı sorgulaması sonucu 59 AE 268 plakalı olarak tescilde kaydının bulunduğu ve Tekirdağ Polis Merkez Amirliği tarafından 11 yıldır çalıntı araç olarak arandığı tespit edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından traktör sahibine teslim edilmiştir. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ, Traktör, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title